Ce qu’a dit Ronaldo après son doublé avec Manchester (VIDEO)

Acclamé par le public dès son entrée sur le terrain, Ronaldo n’a pas fait de figuration face à Newcastle avec un doublé.

« Je ne m’attendais pas à marquer deux buts… je m’attendais à marquer un but, mais pas à deux. J’aime ce que les fans ont fait pour moi aujourd’hui, je suis vraiment heureux. Le plus important, c’est de gagner des matchs. Manchester a besoin d’être à la place qu’il mérite» a-t-il lancé à Sky Sport.

Le Portugais, qui avait évolué avec les Red Devils de 2003 à 2009, était aligné au sein d’une ligne offensive de trois joueurs avec Jadon Sancho et Mason Greenwood.

Rappelons que Ronaldo avait marqué 118 buts en 292 matches lors de son premier séjour en Angleterre, remportant aussi son premier Ballon d’Or et la Ligue des Champions, en plus de trois titres de champion d’Angleterre, une FA Cup et deux coupes de la Ligue.