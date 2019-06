Ce qu’a dit Riyad Mahrez sur les Lions de l’Atlas (VIDEO)

Les spéculations vont bon train sur le futur champion de la Coupe d’Afrique des Nations. Si certains disent que les Pharaons sont favoris, d’autres misent sur le tenant du titre, le Cameroun, ou encore le Maroc.

Parmi eux, on retrouve un certain… Riyad Mahrez, l’attaquant de Manchester City et l’une des vedettes de l’équipe nationale d’Algérie. Il a estimé que les Lions de l’Atlas ont plus de chance que les Fennecs de remporter la compétition.

“Je pense que le Maroc est plus favoris que nous. Nous essayerons de faire une bonne Coupe d’Afrique. On a des très bon joueurs et une bonne équipe”.

Notons que l’Égypte s’est imposé contre le Zimbabwe vendredi en match d’ouverture (1-0), sur la pelouse du stade international du Caire. Le Maroc entre en lice dimanche pour défier la Namibie.

K.B.