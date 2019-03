Ce qu’a dit Luka Modriç sur Cristiano Ronaldo

S’exprimant en conférence de presse, lundi 4 mars, le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modriç a parlé du rôle important que jouait Cristiano Ronaldo au sein de l’équipe.

“Cristiano Ronaldo est un joueur qui manquerait à n’importe quelle formation. C’est évident que Cristiano nous manque. Quand il est parti, le club voulait que d’autres joueurs assurent son rôle. Ce n’est pas facile parce que Cristiano marquait 50 buts en moyenne par saison et on a du mal à trouver un joueur pareil.”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Il nous fallait deux ou trois joueurs qui marquent 10, 15 ou 20 buts mais nous ne les avons pas. C’est notre problème cette saison. Le club a fait confiance à des joueurs comme Gareth Bale, Marco Asensio, Karim Benzema, Mariano, Vinicius… Mais parfois les choses ne se passent pas comme on le souhaite. La seule solution est de travailler et de rester unis”, conclut-il.

Rappelons que le Real Madrid affronte ce mardi soir l’Ajax, en match comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Sergio Ramos sera absent lors de ce choc.

A.K.A.