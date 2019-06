Ce qu’a dit le nouvel entraîneur de la Juve sur Ronaldo (VIDEO)

La Juventus a officiellement présenté ce jeudi 20 juin Maurizio Sarri en tant que nouvel entraîneur du club . Lors de la conférence de presse suivant la présentation, l’ancien coach de Chelsea a indiqué que la Vieille dame était le meilleur club de Serie A et a fait l’éloge de Cristiano Ronaldo.

“Maintenant, je passe à un niveau supérieur avec Cristiano Ronaldo. J’ai eu des joueurs talentueux à Chelsea, mais maintenant c’est le niveau au-dessus. J’aimerais l’aider pour qu’il puisse battre de nouveaux records”, a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: “J’ai déjà entraîné un joueur qui a battu le record du nombre de buts marqués sur une saison en Serie A (Higuain avec Napoli). J’aimerais refaire la même chose avec Ronaldo”.

Par ailleurs, La Gazetta Dello Sport a annoncé que Sarri rencontrera Cristiano Ronaldo en Grèce dans quelques jours afin de discuter avant le début de la saison.

Récent vainqueur de la Ligue Europa avec Chelsea, Maurizio Sarri a entraîné Naples de 2015 à 2018 et a mené deux fois ses troupes à la deuxième place du championnat italien, derrière l’invincible Juventus.

