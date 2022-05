Ce qu’a dit le coach de l’AS FAR après le sacre (VIDEO)

L’AS FAR a remporté la Coupe du trône de football (saison 2019-2020) après sa victoire en finale face au Moghreb de Tétouan sur le score de 3 buts à 0 (mi-temps 0-0), ce samedi au Grand stade d’Agadir.

Les Militaires ont décroché leur 12ème trophée à la faveur des buts signés Monteiro Borges (55e), Adam Ennafati (65e) et Abdelilah Amimi (90e).

« On a réussi à rendre heureux des milliers de supporters dans le Royaume. Gagner ce trophée nous donne plus de satisfaction », a déclaré le coach de l’AS FAR, Sven Vandenbroeck.

« Jouer la finale et la décrocher fait soulager tout le monde, joueurs, entraineur, dirigeants et supporters. Le match a été marqué par une grande nervosité. Je dois avouer que le carton rouge a tout changé. Le jeu du MAT a été basé sur l’attaquant expulsé (Hamza Hannouri, NDLR). Sa sortie a changé la rencontre, également pour nous », a-t-il ajouté.

« Jouer contre dix a mis plus de pression sur nos joueurs. J’ai tenu à les calmer à la mi-temps. Après l’ouverture du score, on a commencé à jouer notre jeu », a-t-il précisé.

Et de conclure: « J’espère que ce trophée constitue une bonne expérience pour le futur. Parfois, il faut dépasser les barrières pour faire un déclic. J’espère enchainer les prochaines années avec plusieurs trophées ».