Ce qu’a dit Kevin De Bruyne sur le match Maroc-Belgique

L’homme de la rencontre Belgique-Canada espère vaincre la sélection marocaine dimanche prochain. Pour Kevin De Bruyne, l’équipe nationale belge devra mieux jouer face aux Lions de l’Atlas, jugeant que la victoire de sa sélection contre le Canada n’était pas vraiment satisfaisante.

ʺje n’ai pas bien joué. Je ne sais pas pourquoi j’ai reçu cette distinction. C’est peut-être parce que mon nom est connu. On n’a tous pas bien joué en tant qu’équipe, notamment en première période. On n’a pas trouvé de solutions face à leur pressing, puis en seconde mi-temps, on a réussi à trouver des espaces. Mais globalement, je trouve qu’on n’a pas bien joué aujourd’hui. Respect au Canada plutôtʺ, a-t-il confié après le match.

Une réalité qui a poussé le Belge à vouloir se rattraper face aux Lions de l’Atlas. ʺCe sera probablement un match plus difficile que celui-là. C’était important pour nous de gagner les trois points aujourd’hui, mais il est clair que nous devrons redoubler d’efforts contre le Marocʺ.

A.O.