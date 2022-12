Ce qu’a dit Jawad El Yamiq après l’exploit des Lions de l’Atlas

Le Lion de l’Atlas et défenseur du Real Valladolid, Jawad El Yamiq, a joué un rôle important dans la victoire de la sélection nationale face à la Roja, dans la soirée du 6 décembre. Les Lions de l’Atlas ont décroché leur ticket pour les quarts de finale lors des tirs au but.

La rencontre Maroc-Espagne durant cette Coupe du monde restera dans les annales de l’histoire du football national. Le royaume a réussi à devenir le premier pays arabe à passer en quarts de finale d’un Mondial.

Jawad El Yamiq a fait son entrée après la blessure de Nayef Aguerd. Il a assuré en défense, tenant tête aux hommes de Luis Enrique, qui espérait vaincre le Maroc aux penalties. Au micro de Bein Sport, El Yamiq a indiqué après la rencontre que la victoire des Lions de l’Atlas a été possible grâce à Dieu et à la vision de Walid Regragui, qui a su motiver ses troupes et utiliser la bonne tactique. « Il nous a dit de leur laisser le ballon, c’était la meilleure manière de les fatiguer… », a-t-il déclaré. Jawad El Yamiq a ajouté que cette victoire est une fierté pour les Lions de l’Atlas.

A.O.