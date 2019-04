Ce qu’a dit Jamal Sellami après l’élimination des Lionceaux (VIDEO)

Dans une interview accordée au site officiel de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), le coach des Lionceaux de l’Atlas, Jamal Sellami, est revenu sur l’élimination de l’équipe nationale U17 lors de la CAN 2019, qui se déroule en ce moment en Tanzanie.

“On a retenu plusieurs leçons de football. Je voudrais remercier tous les joueurs pour les efforts qu’ils ont fournis”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “C’était difficile de jouer face aux Camerounais et aux Guinéens à cause des différences physiques. Ces deux équipes disposent de joueurs qui ont une condition physique supérieure à la nôtre”, a-t-il affirmé.

Sellami a également expliqué les raisons de l’élimination prématurée des Lionceaux, soulignant qu’elle est due aux erreurs individuelles commises par quelques joueurs.

Toutefois, le coach des Lionceaux a fait l’éloge du groupe qui a fait le déplacement en Tanzanie, expliquant que cette compétition a permis de découvrir de jeunes talents qui ont un grand potentiel.

Rappelons que les Lionceaux U17 ont quitté la compétition après un match nul face au Sénégal et deux défaites contre le Cameroun et la Guinée.

A.K.A.