Ce qu’a dit Hervé Renard avant la CAN 2019 (entretien)

Pas besoin d’être devin pour savoir qu’Hervé Renard est l’un des meilleurs coachs du continent africain. Le technicien français a remporté deux Coupes d’Afrique, avec la Zambie en 2012 et avec la Côte d’Ivoire en 2015.

Il se penche à présent sur une autre page de l’histoire, qu’il écrira peut-être avec le Maroc lors de la prochaine Coupe d’Afrique. Le “Sorcier Blanc” espère remporter un troisième titre continental avec des Lions qui ont soif de victoire depuis 43 ans. Les Marocains rêvent, en effet, de s’offrir une deuxième couronne après la seule et l’unique, celle de 1976.

Hervé Renard est parvenu à hisser l’équipe nationale jusqu’en quart de finale lors de l’édition 2017, avant de quitter la compétition la tête haute contre l’Égypte (1-0).

Renard peut-il mener les Lions vers le sacre? Le technicien français y croit en tout cas. “Tout est possible dans le football, mais nous devons d’abord bien négocier notre match d’ouverture qui est le plus important, puis pas à pas. Nous avons un groupe dur et il sera très important de venir en Égypte avec une ambition de respecter tous nos adversaires”, a déclaré le Français lors d’une interview accordée au site officiel de la CAF.

Le Maroc fait partie du groupe D avec les anciens hommes de Renard, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et la Namibie. Le sélectionneur du Maroc est conscient que sa tâche ne sera pas aisée. “Nous sommes dans un groupe très difficile et nous devons venir ici très concentrés. Nous devons être prêts dès le premier match pour obtenir un bon résultat qui nous donnera un peu de confiance pour l’avenir”, a-t-il ajouté.

L’entraîneur, âgé de 50 ans, compte sur la récente expérience du Maroc lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie où, malgré leur élimination en phase de groupes, les Lions de l’Atlas ont livré des performances encourageantes. Ils ont terminé derniers du groupe après la défaite contre l’Iran, le Portugal et le match nul 2-2 contre l’Espagne, qui a égalisé à la dernière minute du temps additionnel.

“Cette expérience sera très importante car nous avons très bien joué au football. Bien que nous n’ayons pas obtenu le résultat espéré, tous les Marocains étaient fiers de leur équipe. Maintenant, nous devons les rendre très heureux encore en Égypte”, indique le coach français.

Et d’ajouter: “Nous arrivons avec une ambition et si vous venez avec l’ambition, vous devez battre tout le monde. Nous avons une très bonne équipe et nous devons croire en nous-mêmes.” Cependant, il pense que la compétition sera plus difficile cette fois, notamment avec l’élargissement du tournoi à 24 équipes.

“Cela rend la tâche plus difficile car il y a encore un tour à jouer et les équipes sont plus ambitieuses. Mais nous espérons aller très loin”, a t-il confié. Le Maroc a dominé son groupe de qualification. L’équipe nationale a récolté onze points avec trois victoires, deux nuls et une défaite. La seule défaite que les Lions ont subi était face au Cameroun à l’aller (1-0), avant de rectifier le tir au retour (2-0).

Logé au Caire, le onze national fera son entrée en lice contre la Namibie le 23 juin au stade Dar Al Salam, avant de défier la Côte d’Ivoire cinq jours plus tard, et croiser le fer avec l’Afrique du Sud le 1er juillet.

Bhyer Kabiro