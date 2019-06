Ce qu’a dit Hervé Renard après Maroc-Namibie (VIDEO)

À l’issue de la rencontre ayant opposé le Maroc à la Namibie, comptant pour la première journée de la phase de poules (groupe D) de la CAN 2019, et qui s’est soldée sur le score de 1 à 0 en faveur des Lions, Hervé Renard est revenu sur ce match au micro de beIN Sports.

“Cette rencontre est similaire au match d’ouverture entre l’Egypte et le Zimbawbe (…) Les premiers matchs du tournoi sont difficiles étant donné que toutes les équipes sont motivées”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Aujourd’hui, les Namibiens ont joué toutes leurs cartes, et ils ont rendu notre tâche difficile. Félicitons à eux et je félicite mes joueurs”.

Notons que l’unique réalisation de la rencontre a été marquée par Itamunua Keimuine d’un but contre son camp (89e), après un coup franc tiré par Hakim Ziyech.

Les hommes d’Hervé Renard ont dominé la rencontre et étaient capables de finir la rencontre avec un score plus lourd, notamment grâce aux tentatives de Dirar et de Ziyech.

A.K.A.