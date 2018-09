Ce qu’a dit Hervé Renard après Maroc-Malawi (VIDEO)

La première rencontre des Lions de l’Atlas après le Mondial 2018 était très attendue. Les protégés d’Hervé Renard n’ont pas déçus face au Malawi pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019.

Avec une victoire 3-0 grâce à des buts de Ziyach et En-Nesri, le Maroc a fait un match convaincant. Sans Mehdi Benatia, qui a préféré se consacrer à la Juventus pour retrouver une place de titulaire, les Lions de l’Atlas ont dominé sans trembler l’équipe du Malawi.

A la fin du match, Hervé Renard a semblé satisfait, mais il a fait comprendre que la route était encore longue pour la qualification à la CAN 2019.

“Il faut enchainer les bons résultats. Il faut garder notre régularité, c’est ça le plus important. Et incorporer quelques jeunes petit à petit. On a un groupe avec une base très très bonne, avec un état d’esprit excellent. Il faut avancer comme on le fait depuis deux ans et demi pour essayer d’atteindre le plus haut possible”, a-t-il déclaré à Bein Sport.

S.L.