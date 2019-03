Ce qu’a dit Hervé Renard après Maroc-Argentine

La sélection marocaine de football s’est inclinée face à son homologue argentine par 1 but à 0 en match amical, disputé ce mardi soir au Grand Stade de Tanger. La seule réalisation des champions du monde 1986 a été inscrite par Correa Angel, à six minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre.

Lors de la conférence d’après-match, le sélectionneur national est revenu sur cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs des Lions de l’Atlas pour la prochaine CAN 2019.

Hervé Renard n’a pas manqué de relever les conditions climatiques, plus précisément les vents violents qui ont entravé le bon déroulement du match.

“Les joueurs étaient un peu énervés des conditions de jeu. Il y a eu des duels plus fréquents, et à cause du vent, on ne savait pas où le ballon allait retomber. On savait bien que les Argentins étaient des combattants. Tout le monde avait envie de gagner ce match. Cela a pris une ampleur importante, vous avez dû le voir”, a-t-il déclaré.

“Le but des Argentins est dû à des problèmes d’inattention”, a par ailleurs affirmé le “sorcier blanc”.

