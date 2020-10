Ce qu’a dit Halilhodzic sur la nouvelle décision concernant Munir El Haddadi (VIDEO)

Vahid Halilhodzic a exprimé son profond désappointement sur le fait que la FIFA ne permette pas encore au joueur du FC Séville, Munir El Haddadi, de porter les couleurs du maillot des Lions de l’Atlas. Dans une déclaration à la presse, le sélectionneur national a regretté que Munir ne soit pas encore qualifié pour faire partie du Onze national.

Et de préciser que le joueur ne fait que participer aux entraînements des Lions de l’Atlas, lors de leur concentration et préparation, avant les matchs qui vont les opposer aux équipes nationales du Sénégal, ce vendredi 9 octobre, et de la République démocratique du Congo, le 13 de ce même mois.

De même que Halilhodzic a affirmé que si certains joueurs internationaux sont fin prêts pour ces deux prochains matchs, certains sont encore en nette baisse de forme. Cependant, a tenu à tranquilliser le sélectionneur national, la concentration des Lions de l’Atlas se déroule dans les meilleures conditions.

Notons que la FIFA a rendu, ce jeudi, son verdict concernant le changement de nationalité sportive de Munir El Haddadi. L’instance internationale a fini par rejeter la demande de la FRMF, sous prétexte que le joueur avait notamment participé, en 2016, à une compétition européenne avec la sélection espagnole des moins de 21 ans.

La Fédé avait espoir de voir El Haddadi défendre les couleurs du Maroc, notamment après l’assouplissement de la loi pour les binationaux en septembre dernier.

Larbi Alaoui et Moncef Ait Sghir