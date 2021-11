Ce qu’a dit Halilhodzic avant Soudan-Maroc (VIDEO)

Le sélectionneur national de football, Vahid Halilhodzic a affirmé, ce jeudi, que l’équipe nationale jouera contre son homologue soudanaise, pour le compte de la 5è journée des qualifications africaines pour la Coupe du monde (Qatar 2022), avec la même performance et la même confiance des matchs précédents.

La sélection nationale est prête à disputer ce match avec la même détermination et volonté afin de remporter la victoire, a-t-il relevé lors d’une déclaration à la presse en marge d’une séance d’entraînement au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

L’entraîneur des Lions de l’Atlas a souligné que les joueurs sont invités à poursuivre les bonnes performances dont ils ont fait preuve lors des éliminatoires et de s’imposer face au Soudan et la Guinée afin de terminer cette phase de groupe avec un carton plein.

« La porte de l’équipe nationale est ouverte à tout joueur, auteur de bonnes prestations et qui prouve son implication et sa volonté de faire plaisir aux supporters marocains », a déclaré l’entraîneur bosniaque, exprimant sa satisfaction des bonnes performances des joueurs et des préparatifs pour les prochains matchs.

Halilhodzic a confirmé, par ailleurs, que son groupe n’était pas affecté par les absences, surtout qu’il dispose de joueurs qui sont du même niveau et qui ont les mêmes qualités.

Concernant le joueur de Séville, Youssef En-nsyri, le sélectionneur national a précisé qu’il sera absent deux à trois semaines, soulignant que les nouvelles sur son absence pendant trois mois sont « infondées » et qu’il sera donc présent dans les prochaines échéances, notamment la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun.

Pour sa part, le capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saiss a confirmé que la préparation de la sélection nationale se déroule dans une bonne ambiance et que les joueurs ont démontré une grande volonté de continuer ce parcours positif des qualifications sans défaite, soulignant leur détermination à réaliser la victoire face au Soudan avec la manière surtout.

En exprimant sa satisfaction quant aux performances et au bon niveau de ses coéquipiers, Saiss a indiqué qu’il se conforme aux instructions de l’entraîneur et accepte de jouer à n’importe quel poste, ajoutant qu' »il n’y a aucun problème à changer de systèmes et à s’adapter à tous les matchs ».

De son côté, Ryan Mmaee a déclaré que le groupe, qui a obtenu des résultats très satisfaisants jusqu’à présent, disputera le match du Soudan à l’image des trois matchs précédents afin de continuer le bon parcours qui leur permettra une qualification pour la Coupe du monde au Qatar.

L’équipe nationale dispose de joueurs forts, qui sont préparés « physiquement et mentalement » pour remporter cette rencontre et confirmer leur disponibilité pour défendre le drapeau national et réaliser les aspirations des supporters marocains, a-t-il souligné.

Le sélectionneur national avait procédé à la convocation de Sofiane Alakouch, sociétaire du club français FC Metz, pour la première fois pour pallier l’absence d’Ayoub El Amloud (Wydad Casablanca), convoqué avec l’équipe nationale B.

Pour leur part, Salim Amellah et le gardien de but Munir El Kajoui sont forfaits lors de ce rassemblement pour blessures. Ahmed Reda Tagnaouti sera le troisième portier des Lions de l’Atlas.

La sélection nationale, en rassemblement depuis lundi dernier, recevra le Soudan le 12 novembre à Rabat, avant d’affronter la sélection guinéenne le 16 du même mois à Casablanca, pour le compte de la 5è journée et la 6è et dernière journée du groupe I.

Le match entre le Maroc et le Soudan vendredi prochain est le septième entre les deux équipes qui se sont affrontées auparavant en six matchs, tous officiels.

Auteurs d’un parcours sans faute, les Lions de l’Atlas, leaders avec 12 points, avaient déjà assuré leur qualification pour le dernier tour qualificatif au mondial au Qatar après avoir signé quatre victoires en autant de rencontres.

La Guinée Bissau est 2è (4 pts) devant la Guinée (3 pts), alors que le Soudan ferme la marche du groupe avec 2 points.

KL