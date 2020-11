Ce qu’a dit Halilhodzic après Maroc-Centrafrique (VIDEO)

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a félicité les Lions de l’Atlas, suite à leur victoire (4-1), vendredi soir, contre la sélection centrafricaine, lors du match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022.

Halilhodzic a déclaré, après la fin du match, que la sélection nationale a livré une bonne performance malgré quelques imperfections, soulignant que la victoire des Lions de l’Atlas était bien méritée. « On a été un peu déstabilisé après l’égalisation, mais on s’est repris très rapidement et cette victoire est méritée pour mon équipe que je félicite »,a déclaré le Franco-Bosniaque.

Et d’ajouter au sujet du match retour : « Nous allons chercher une victoire qui va nous donner la possibilité de se qualifier en tête du groupe pour la prochaine CAN ».

Rappelons que la sélection nationale s’est imposée face à son homologue centrafricaine par 4 buts à 1, vendredi au Stade Mohammed V de Casablanca, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2022. Le match retour aura lieu le 17 novembre à Douala, au Cameroun. Le Maroc est actuellement en tête du groupe E avec 7 points.

M.F.