Ce qu’a dit Halilhodzic après Maroc-Burkina Faso (VIDEOS)

Le sélectionneur de l’équipe nationale, Vahid Halilhodzic a souligné, vendredi soir à Marrakech, avoir beaucoup apprécié la réaction de la sélection nationale après le but encaissé contre le Burkina Faso.

“Après le but encaissé contre la sélection burkinabé, l’équipe nationale n’est pas tombée dans la morosité et n’a pas baissé les bras”, a-t-il dit lors d’un point de presse à l’issue du match ayant opposé vendredi soir, au Grand stade de Marrakech, la Sélection nationale de football à son homologue du Burkina Faso, en match amical.

Halilhodzic s’est en outre, dit confiant que cette équipe peut faire mieux et s’améliorera au fur et à mesure des matches, relevant que le staff technique est en quête de la meilleure équipe nationale possible et des joueurs qui pourront appliquer son plan de jeu.

Ce premier match nous a démontré plusieurs points positifs d’autant plus que la sélection s’est créée beaucoup d’occasions mais on a manqué d’efficacité offensive, a-t-il ajouté, se disant satisfait du rendement de certains joueurs qui ont démontré que le staff technique “peut compter sur eux”.

“Aujourd’hui nous avons affronté une grande équipe du Burkina Faso avec un groupe homogène et des joueurs de qualité, qui jouent ensemble depuis des années”, a-t-il fait remarquer.

Le sélectionneur national a appelé à soutenir Hakim Ziyach pour lui redonner confiance avec la sélection, car, a-t-il dit, ce joueur reste l’un des meilleurs gauchers évoluant dans les championnats européens et une grande valeur ajoutée pour la sélection.

Dans une déclaration à la presse, le joueur de la sélection nationale, Adel Taarabt, a rassuré quant à l’avenir de l’équipe, qui peut faire encore mieux et progresser.

Dans une déclaration similaire, Fouad Chafiq a souligné que l’équipe ambitionnait de remporter ce premier match sous la houlette de Vahid Halilhodzic, exprimant sa certitude que la sélection s’améliorera dans les prochains matches.

“Je suis fier de pouvoir revenir jouer avec la sélection de mon pays”, a-t-il ajouté, se disant prêt à défendre les couleurs nationales chaque fois qu’on fait appel à lui.

La Sélection nationale de football a fait match nul (1-1) vendredi au Grand stade de Marrakech face à son homologue du Burkina Faso, en match amical.

Les Étalons ont été les premiers à ouvrir le score grâce à un but de Cyrille Bayala (71ème), qui a profité d’une maladresse du gardien marocain Munir Kajoui Mohamedi. Le but égalisateur des Lions a été l’oeuvre du défenseur Zouhair Feddal à la 88ème minute.

Toujours en amical, la sélection nationale jouera, mardi sur le même stade, contre l’équipe du Niger.

S.L. (avec MAP)