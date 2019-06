Ce qu’a dit Ghanem Saïss sur Maroc-Côte d’Ivoire

Après leur victoire contre la Namibie dimanche dernier (1-0), les Lions de l’Atlas sont désormais tournés vers le choc contre la Côte d’Ivoire.

La rencontre aura lieu vendredi prochain et les hommes d’Hervé Renard sont plus que jamais déterminés à disputer ce deuxième rendez-vous de la phase de poules (groupe D) de la CAN 2019.

A ce propos, le défenseur Ghanem Saïss s’est montré confiant et optimiste avant ce match crucial.

« Nous avons tourné la page de la Namibie, maintenant, nous sommes concentrés sur le prochain match pour réaliser un résultat positif et garantir la qualification au deuxième tour », a t-il confié.

Rappelons que le Maroc et la Côte d’Ivoire partagent la tête du groupe D avec 3 points. Le choc entre les deux formations sera certainement très disputé.

N.K