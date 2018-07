Ce qu’a dit Deschamps après la victoire de la France contre la Belgique (VIDEO)

La France s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2018 en s’imposant face à la Belgique (1-0), ce mardi en demi-finale de la compétition planétaire.

Après la victoire des Bleus, le sélectionneur français Didier Deschamps s’est félicité de ce résultat.

“C’est quelque chose d’exceptionnel, je suis vraiment très heureux pour mes joueurs, ils sont jeunes mais ont du caractère et une bonne mentalité. Ça été dur aujourd’hui face à une très belle équipe de Belgique, mais ce petit but nous a fait du bien, c’est un défenseur qui le marque. Chapeau à mes joueurs et à l’ensemble de mon staff”, a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: “Je ressens beaucoup de fierté par rapport à mon groupe, ça fait 49 jours qu’on est ensemble. Il s’est passé des choses plus difficiles… C’est le mérite de tout le monde, le match, il appartient aux joueurs. On est en finale de la Coupe du monde. La finale d’il y a deux ans, elle est pas digérée, elle est restée là”.

Rappelons que les Bleus ont ouvert le score à la 51e minute de jeu grâce à un but de Samuel Umtiti. Le score est resté inchangé jusqu’à la fin du match.

Les coéquipiers d’Antoine Griezmann affronteront ainsi en finale le vainqueur de Croatie-Angleterre, qui aura lieu ce mercredi 11 juillet à partir de 19h00.

S.L.