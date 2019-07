Ce qu’a dit Cristiano Ronaldo sur le Ballon d’Or

Cristiano Ronaldo n’a pas remporté la Ligue des Champions avec la Juve, ce qui était son objectif principal, mais il a réussi à réaliser un doublé précieux avec l’équipe de Turin.

“Quelle saison inoubliable! Nouvelles expériences, club gigantesque, ville passionnante, et trois autres titres! “, a récemment déclaré l’attaquant portugais sur les réseaux sociaux.

Il a marqué le but salvateur de la Juve en Supercoupe, il est sacré champion de la Serie A, le meilleur joueur du championnat, et il a été le premier footballeur à atteindre 100 victoires et 125 buts en Ligue des Champions. Mais, de plus, Ronaldo a bouclé sa belle performance en beauté, permettant au Portugal de conquérir un nouveau titre, la Ligue des Nations de l’UEFA.

La star portugaise est le troisième meilleur buteur de la Serie A (21 buts). Seuls Fabio Quagliarella (Sampdoria) et Duván Zapata (Atalanta), qui ont joué six autres matchs (37) de plus que CR7, l’ont battu avec 25 et 23 réalisations respectivement.

Un coup de coeur pour le Ballon d’Or? “Je ne suis pas obsédé par les trophées du Ballon d’Or, mais les chiffres disent tout”, confie Ronaldo, jeudi, au quotidien espagnol Marca. Et d’ajouter: “Cette année, j’ai remporté trois titres et j’ai été bon dans la Ligue des Nations, que puis-je faire d’autre? “.

Son sixième Ballon d’Or se rapproche, selon plusieurs analystes du football mondial. Ces distinctions lui permettent de revenir dans la course pour remporter ce prestigieux prix, qu’il disputera avec Mané, Mbappé, Van Dijk, Messi ou encore Mahrez.

