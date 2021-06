Ce qu’a dit Chebbi avant le match Raja-Pyramids (Coupe de la CAF)

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Lasaad Chebbi, a adressé un message aux supporters du club à l’occasion de la demi-finale retour de la Coupe de la CAF contre le club égyptien de Pyramids.

Lors d’un passage sur la chaîne Arriyadia en marge de la dernière séance d’entraînement du Raja ce samedi matin, le Tunisien a déclaré que tous les composants de l’équipe sont déterminés à obtenir la victoire et la qualification, afin de satisfaire tous les supporters. Et d’ajouter que les joueurs sont fins prêts, et que les entraînements se sont déroulés dans de bonnes conditions.

À noter que le match aura lieu dimanche à 20h, au stade Mohammed V à Casablanca. Pour rappel, le match aller s’est terminé sur un nul (0-0).

M.F.