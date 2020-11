Ce qu’a dit Badr Benoun après le sacre d’Al Ahly en LDC (VIDEO)

Le défenseur marocain, Badr Benoun, a fait part de sa joie suite au sacre de son équipe d’Al Ahly en Ligue des champions d’Afrique. Le club égyptien a remporté la Ligue des champions africaine, en s’imposant en finale devant son rival le Zamalek sur le score de 2 buts à 1, vendredi soir au Caire.

Dans une déclaration à la chaine égyptienne On Sports, Benoun a affirmé être content de son premier sacre avec le club égyptien. « Je félicite tous les supporters d’Al Ahly. C‘est mon premier sacre avec l’équipe et j’espère qu’il ne sera pas le dernier. À peine quelques jours après mon arrivée, j’ai vécu le sacre dont j’ai toujours rêvé avec le Raja », a-t-il déclaré. Et de poursuivre : « Les négociations avec Al Ahly n’avaient pas duré très longtemps. C’est un honneur de porter le maillot du champion d’Afrique et je remercie le Raja de m’avoir facilité ce transfert ».

Pour rappel, Benoun a rejoint Al Ahly, en provenance du Raja de Casablanca. Il a signé avec le club un contrat de 4 ans, pour un salaire d’un million de dollars par an.

M.F.