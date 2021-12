Ce qu’a dit Ammouta après la victoire face à la Jordanie (VIDEO)

La sélection nationale B de football a surclassé son homologue jordanienne sur le score de 4 buts à 0 et s’approche plus que jamais des quarts de finale, dans le cadre de la deuxième journée du groupe C de la Coupe arabe des nations (Qatar 2021), disputée samedi au stade Ahmed Bin Ali à Al Rayyan.

Les buts de cette rencontre à sens unique ont été inscrits par Yahya Jabrane (4e), Badr Banoune (24e), Mohamed Chibi (45+3e) et Soufiane Rahimi (88e s.p).

A la faveur de cette victoire, les Lions de l’Atlas occupent désormais seuls la tête du classement du groupe C, avec 6 points, après un premier succès face à la Palestine (4-0).

« Nous nous attendions à un match très tactique, car l’adversaire dispose d’un groupe solide techniquement et physiquement. Le staff technique de l’équipe nationale a accordé un grand intérêt aux petits détails qui ont contribué à faire pencher la balance en notre faveur. En plus, les joueurs n’ont laissé aucune chance aux Jordaniens et les ont assommés dès l’entame du match », a déclaré Houcine Ammouta, entraineur de la sélection marocaine.

Et d’ajouter: « Les qualités techniques des joueurs marocains ont été déterminantes dans cette rencontre. Le but marqué au début du match nous a beaucoup facilité la tâche. La large victoire contre la Palestine (4-0) nous a poussé à faire mieux aujourd’hui pour éviter une contre-performance ».

Pour l’instant, nous ne pensons pas encore aux quarts de finale. Nous nous préparerons au troisième match contre l’Arabie Saoudite le 7 courant et épargnerons les joueurs blessés », a-t-il conclu.

Pour le compte de la 3è et dernière journée de la phase des poules, la sélection nationale affrontera l’Arabie Saoudite, le 7 décembre prochain, au stade d’Al Thumama à Doha.

M.S.