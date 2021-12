Ce qu’a dit Ammouta après la défaite du Maroc

Lhoucine Ammouta, sélectionneur de l’équipe nationale a déclaré: « L’Algérie a mieux joué que nous. Mes joueurs n’étaient pas suffisamment prêts psychologiquement. Je ne m’attendais pas du tout à ce résultat. Nous avons perdu trop de duels. Sur les plans techniques et tactiques, ce n’était pas ça non plus… Au final, malgré tous ces problèmes, l’équipe marocaine a réussi à égaliser et à atteindre les tirs au but qui ont été en la faveur de la sélection algérienne qui était meilleure que nous et mérite de se qualifier ».

L’équipe nationale A’ de football s’est inclinée face à son homologue algérienne aux tirs au but (2-2, 5-3 t.a.b), en quart de finale de la Coupe arabe des nations, samedi au stade d’Al Thumama à Doha.

Yacine Brahimi a ouvert le score pour les Verts à la 62è minute sur penalty, avant que Mohammed Nahiri ne remette les pendules à l’heure deux minutes plus tard. Lors des prolongations, Mohamed Belaili a redonné l’avantage aux Algériens (102è), mais le capitaine Badr Banoun a égalisé pour le Maroc à la 111è minute.

Pour se départager, les deux équipes se sont dirigées vers la séance des tirs au but qui a donné l’avantage aux Fennecs algériens (5-3).