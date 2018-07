Ce qu’a dit Abu Azaitar après sa victoire (VIDEO)

En conférence de presse, Azaitar a répondu à ceux qui l’ont critiqué avant son combat. “C’est grâce aux critiques que je suis là. Ça m’a rendu encore plus fort d’entendre que je n’avais pas le niveau pour cette compétition. Je vais continuer à m’entrainer pour progresser et à me battre de la même manière. J’espère aussi que mon frère fera son entrée dans la cour des grands”, a-t-il dit.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK