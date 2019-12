Ce joueur du Raja est-il impliqué dans un accident mortel ? (PHOTO)

Depuis quelques heures, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles le joueur du Raja Zakaria Wardi aurait provoqué un accident de la route et tué un homme avant de prendre la fuite.

Le jeune joueur a rapidement réagi à ces informations, assurant que ces allégations sont totalement fausses. «Je n’ai pas provoqué d’accident et je n’ai reçu aucune convocation de la police. J’ai été surpris de voir mon nom impliqué dans cette affaire. Je démens toutes les rumeurs qui circulent actuellement à ce sujet et j’assure à l’opinion publique que je n’ai tué personne. D’ailleurs, je compte poursuivre en justice toute personne tentant de salir mon image et d’écorner ma réputation», s’est défendu Wardi sur son compte Instagram.

N.M.