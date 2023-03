Ce joueur a renoncé à une somme folle pour rejoindre le Raja

Le contrat de Zakaria El Ouardi avec le Zamalek a fuité sur les réseaux sociaux après que le joueur a signé son retour au Raja de Casablanca.

Selon le document, El Ouardi a renoncé à plus de 10 millions de dirhams, soit 2.384 millions de dollars, pour rejoindre les Verts.

Le contrat stipule, en effet, que le joueur devait toucher 692.000 dollars la première année, 769.000 dollars lors de la seconde et 923.000 dollars pendant la troisième.

A noter qu’El Ouardi, qui avait signé un contrat de trois ans avec le club égyptien, n’y est resté que deux mois et n’a joué que six matchs toutes compétitions confondues. Le joueur n’a pas supporté les critiques qui lui ont été adressées lors de ses premières apparitions avec l’équipe du Zamalek, ce qui l’a poussé à rompre son contrat et à retourner au Raja.

H.M.