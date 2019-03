Ce club serait prêt à miser gros sur Hakim Ziyech

La vedette de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech, est dans les petits papiers des dirigeants de l’Inter Milan. Le club italien serait décidé à recruter le meneur de jeu durant le prochain Mercato, à en croire les échos de la presse italienne.

Ziyech réalise une saison époustouflante et enchaîne les succès avec le club de la capitale. Le dernier est sans aucun doute la victoire historique contre le Real Madrid (1-4), éliminé en 8es de finale de C1 mardi dernier. L’international marocain, qui a marqué à l’aller et au retour, a brillé par sa technique et son style de jeu.

Un profil jugé intéressant par les dirigeants des Nerazzurri. Ces derniers seraient prêts à miser gros pour attirer le milieu de terrain des Lions dans leurs filets, selon la même source.

Un nouvel épisode semble se dessiner dans la carrière de Hakim Ziyech après l’échec des négociations avec le Borussia Dortmund ou encore l’AS Rome ces dernières années. L’Ajax voulait garder le joueur à tout prix, reste à savoir si les dirigeants néerlandais vont changer d’avis cette fois.

Notons que Ziyech a inscrit 14 buts et 11 passes décisives en 35 matchs disputés cette saison (toutes compétitions confondues). Affaire à suivre…

N.K.