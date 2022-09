Cassano invite Cristiano Ronaldo à prendre sa retraite (PHOTO)

L’international italien a indiqué que le Portugais n’a plus rien à prouver, et qu’il devrait savoir quand raccrocher ses crampons. Antonio Cassano explique que Cristiano Ronaldo devrait quitter le terrain, tant que son nom est porteur de gloire.

CR7 n’a pas réussi à se trouver un nouveau foyer loin des Red Devils durant le mercato estival. En mal et en manque de gloire avec Manchester United, Cristiano Ronaldo n’a pas caché son envie de quitter le club, un sentiment partagé par ses coéquipiers. Devenu persona non grata chez le club anglais, l’attaquant de 37 ans n’intéresse pourtant pas grand monde.

Dans une interview avec le média sportif Cabine Desportiva, Cassano a déclaré: « A ce stade, Cristiano Ronaldo devrait s’aimer, se faire une faveur et comprendre que, s’il ne peut pas atteindre un niveau, il doit mettre fin à sa carrière. Il a tout gagné, il a été un phénomène. Maintenant, il est temps de prendre sa retraite ». Et de rajouter : « Ronaldo n’est plus parmi les meilleurs au monde. C’est un buteur, un attaquant fort. Il a remporté des titres. Jouer au football, c’est autre chose. Un but ne définit pas un joueur. Iniesta n’a pas marqué 60 buts, Zidane n’en a pas atteint 100. Et pourtant, ce sont des génies qui ont marqué l’histoire du football ».

Concernant Lionel Messi, Cassano a indiqué: « Lionel Messi est comme Diego Maradona. Il a dû quitter l’Argentine à l’âge de 14 ans et faire face à de graves problèmes physiques, ce qui parle de sacrifices ».

A.O.