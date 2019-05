Casillas victime d’une crise cardiaque

Le gardien de Porto Iker Casillas a été conduit à l’hôpital après avoir été victime d’une crise cardiaque à l’entraînement, a annoncé le club.

Et d’ajouter que l’état de santé du portier espagnol est “stable” et reste sous observation.

“Casillas a subi un infarctus du myocarde aigu au cours de la séance d’entraînement de mercredi matin au centre de formation de PortoGaia à Olival”, a indiqué un communiqué du FC Porto.

“La séance de travail a été rapidement interrompue pour venir en aide au gardien actuellement à l’hôpital CUF Porto. Casillas va bien, est stable et son problème cardiaque est résolu”, indique-t-on.

Pour sa part, le Real Madrid a publié une déclaration, envoyant à son ancien gardien “tout le courage du monde”.

“Le Real Madrid veut transmettre tout son soutien à son capitaine bien-aimé, Casillas”, lit-on dans le communiqué.

“Casillas nous a appris tout au long de sa carrière à relever les défis les plus incroyables pour améliorer la gloire de notre club”, a écrit le club.

Et d’ajouter: “Cela nous a appris qu’abandonner ne faisait pas partie de notre philosophie de la vie et nous a montré d’innombrables fois que plus on est fort, plus le défi est difficile et plus difficile pour la victoire”.

Casillas a remporté trois titres en Ligue des champions et cinq fois la Liga avec le Real Madrid. Il a également fait partie de l’équipe nationale qui a remporté deux championnats d’Europe consécutifs, en 2008 et 2012, et la Coupe du monde en 2010.

Sportif de haut niveau à la belle longévité, le gardien a récemment prolongé son contrat avec Porto jusqu’en 2020 avec une année supplémentaire en option, alors qu’il doit fêter ses 38 ans le 20 mai.

