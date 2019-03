Casillas prolonge avec le FC Porto

L’ancien gardien du Real Madrid et de l’équipe d’Espagne Iker Casillas, 37 ans, a prolongé son contrat avec le FC Porto d’une saison, jusqu’en 2020, a annoncé mercredi le club du nord du Portugal.

Le contrat du gardien espagnol “comprend également une année supplémentaire en option et je suis convaincu que ce n’est pas le dernier contrat de Casillas avec nous”, a déclaré le président du FC Porto Jorge Pinto da Costa lors d’une conférence de presse.

“Ce n’est pas facile de miser sur quelqu’un qui a presque 38 ans, je suis reconnaissant de la confiance qui m’est accordée et souhaite rester au club où je me sens chez moi et où je veux terminer ma carrière”, a réagi Iker Casillas.

En début de semaine, Casillas avait déclaré que le président du FC Porto lui avait fait part de sa volonté de le garder jusqu’à ses 40 ans. Arrivé à Porto à l’été 2015, l’ancien gardien de but emblématique de la Roja a disputé 149 rencontres avec les “Dragons”.

Il avait prolongé son contrat d’un an à la fin de la saison dernière, marquée par le titre de champion du Portugal décroché par le club, le premier de Casillas depuis son arrivée.

Au cours de sa carrière, Casillas a notamment remporté la Coupe du Monde en 2010 et a été sacré champion d’Europe à deux reprises (2008, 2012) avec la sélection espagnole. Avec le Real Madrid, il a gagné trois fois la Ligue des champions (2000, 2002, 2014).

Le FC Porto est actuellement deuxième du championnat portugais à égalité de points avec le leader, le Benfica Lisbonne. Le club du nord du Portugal est par ailleurs qualifié pour les quarts-de-finale de la Ligue des champions où il affrontera les Anglais de Liverpool, ainsi que pour les demi-finales de la Coupe du Portugal.

S.L. (avec MAP)