CasablancaRun: un concept original en plein Casa (VIDEO)

CasablancaRun est le premier d’une série d’événements qui auront lieu chaque année dans plusieurs villes du Maroc: Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, Dakhla, Fès …

Le concept de CasablancaRun est de célébrer la ville et ses coureurs afin d’encourager le sport et répandre la joie et la bonne humeur.

CasablancaRun invite tous les Casablancais ainsi que les citoyens d’autres villes à explorer et (re)découvrir la beauté de la ville blanche ainsi que ses endroits magnifiques. L’objectif est de mettre en avant la splendeur de Casablanca et l’infrastructure mise à la disposition du public afin d’encourager le sport, le bien-être et un mode de vie sain.

En célébrant la ville, notre objectif est de mettre en avant tous les beaux lieux de course à pied/marche et inviter tout le monde à aller les découvrir.

En célébrant les coureurs, notre but est de mettre en vedette tous les groupes de coureurs, les coureurs individuels, les champions sportifs de la ville ou les membres actifs de la communauté de coureurs de Casablanca, et permettre aux gens de les découvrir et les contacter directement.

CasablancaRun est un évènement « non compétitif » qui se déroulera le week-end du 2 et 3 Juillet : pas de classement, ni de résultat officiel, il est ouvert à TOUS ! Pas de ligne de départ ni de ligne d’arrivée, chaque participant courra/marchera à l’heure qui lui convient, le samedi ou dimanche de CasablancaRun, sur le lieu de son choix et la distance qu’il souhaite.

Les participants peuvent également rejoindre les groupes de coureurs ainsi que les champions de Casablanca que nous mettons en avant sur notre site internet. (Free Runners Morocco, Run & Fun Morocco, Running Addict Morocco, Moroccan Expedition Team, …)

La plupart de ces groupes et champions iront courir sur différents lieux de Casablanca (Corniche, parc de la Ligue Arabe, Anfa Park, Bouskoura …). Le lieu de course de chaque groupe sera communiqué sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram)

De plus, des coachs sportifs organiseront des sorties de groupe où seront proposés des activités et exercices physiques.

À leur tour, les établissements scolaires organiseront des sorties afin d’encourager le sport et le bien-être chez les jeunes.

Les participants dûment inscrits, recevront le T-shirt Officiel CasablancaRun, la Médaille ainsi que le E-Certificat.

Selon Younes Iraki, CEO d’Action Marketing Plus, CasablancaRun est un événement dont le but est d’encourager le sport et le bien-être ainsi que la transmission d’ondes positives et bonne humeur. “L’objectif est de faire courir tous les casablancais sur un weekend pour célébrer et redécouvrir notre magnifique ville. Les participants restent très libres : ils peuvent courir ou marcher seuls, avec leur famille, leurs ami(e)s, et même avec leurs animaux de compagnie, comme ils peuvent rejoindre les champions et groupes de coureurs de Casablanca pour courir avec eux et les (re)découvrir.”