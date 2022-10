Casablanca: une députée propose de fermer le stade Mohammed V

Latifa Cherif, députée de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), a proposé la fermeture du stade Mohammed V de Casablanca, afin de mettre fin aux actes de hooliganisme liés au football.

Dans une question écrite au ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, à la Chambre des représentants, la députée USFPiste a indiqué que le périmètre du stade est souvent le théâtre d’actes de hooliganisme dans le cadre des rencontres qui s’y tiennent. Elle a donné l’exemple du chaos qui marque souvent le derby Wydad-Raja, en mettant le point sur les affrontements entre supporters des deux camps.

Latifa Cherif a indiqué qu’il serait plus judicieux de fermer le stade Mohammed V et de construire un nouvel édifice dans les environs de Casablanca, en plus d’imposer plus de mesures de contrôle, notamment pour ce qui est des mineurs non accompagnés lors des rencontres.

Pour rappel, de violents affrontements ont éclaté entre les supporters du Wydad et du Raja aux alentours du complexe après le sifflet final du 133e derby, qui s’est soldé par la victoire des Rouge et Blanc par deux buts à un. Les forces de police sont intervenues sur le champ pour calmer les esprits et des interpellations ont eu lieu.

A.O.