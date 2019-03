Casablanca: un sifflet égyptien pour le derby Raja-WAC ?

Un sifflet égyptien pour le derby Raja-WAC ? Le match est prévu le 6 avril prochain et c’est fort probable que la FRMF désigne un arbitre égyptien pour diriger cette rencontre tant attendue.

C’est en tout cas ce qu’a indiqué une source proche de l’instance dirigeante à Le Site info. Et d’ajouter que Gehad Gricha est pressenti pour la mission.

Gehad Zaglol Grisha est très connu en Egypte et commence à faire parler de lui au Maroc. Il a officié le Clasico entre l’AS FAR et le Raja, mercredi dernier, qui s’est soldé par une victoire des Militaires (2-1).

C’est un habitué des grands rendez-vous. Il avait dirigé la finale de la Ligue des champions de la CAF en 2015 entre l’USM Alger et le TP Mazembe. Sans parler de sa participation à la Coupe du Monde 2018 en Russie lorsqu’il a arbitré le match de l’Angleterre face au Panama.

Notons que la Fédération avait également opté pour des arbitres sénégalais lors du Clasico de l’Oriental, mercredi 20 février, entre le Mouloudia Club Oujda (MCO) et la Renaissance sportive de Berkane (RSB).

