Casablanca: un centre de basketball pour les jeunes de Ain Chock

Mohamed Benmansour, président directeur général de Ticket.ma et Mohamed Amine Zariat, président de l’association Tibu Maroc, ont signé, samedi 6 avril 2019 à l’occasion de la journée mondiale du sport pour le développement et la paix, une convention de partenariat de 3 ans afin de promouvoir les valeurs du sport auprès de la jeunesse.

Depuis sa création, le groupe Ticket.ma se fait un devoir d’accompagner la jeunesse sur différents domaines : culturel, associatif et sportif. Ce mariage avec l’association TIBU Maroc permettra à Ticket.ma de promouvoir les valeurs du groupe telles que la créativité, le travail d’équipe et le leadership.

Les deux partenaires ont ainsi convenu d’accompagner les jeunes de « Ain Chock » ; un quartier populaire situé à la région de Casablanca-Settat à travers un centre de Basketball pour le développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives en partenariat avec l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation.

Ce centre a pour objectif de former chaque année au basketball une centaine de jeunes âgés de 8 à 12 ans. Une infrastructure sportive est mise à la disposition des jeunes.

Un encadrement de qualité grâce à la direction technique de l’association TIBU Maroc. Les jeunes de Ain Chock suivront un programme axé sur le Basketball, l’initiation au leadership et l’apprentissage des langues ; l’anglais et le français chaque mercredi, samedi et dimanche.

Cette convention et ce projet font écho aux valeurs de solidarité, de fair-play, de dépassement de soi et d’esprit sportif partagées par les deux organisations. « Je remercie vivement Ticket.ma de nous permettre d’initier davantage d’enfants issus de quartiers populaires à la pratique du basketball et de les inscrire dans des parcours de réussite grâce à une politique d’éducation par le sport», déclare Zariat, le président de l’organisation TIBU Maroc.

Pour sa part, le président directeur général de Ticket.ma a souligné: « L’importance de ce partenariat visant à jouer un rôle central dans l’avenir et l’intégration des jeunes issus du quartier de « Ain Chock » via le sport et plus précisément le basketball, un des sports les plus pratiqués au monde. »