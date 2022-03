Casablanca, Marrakech, Fès… Scènes de liesse après la qualification du Maroc au Mondial 2022 (VIDEOS))

Des scènes de liesses ont animé, mardi soir, les différentes villes du Royaume dès que l’arbitre Pacifique Ndabihawenimana, du Burundi, a mis fin au match Maroc-RD Congo (4-1) comptant pour le barrage retour des qualifications au Mondial-2022 de football.

Les inconditionnels des Lions de l’Atlas, venus massivement au complexe sportif Mohammed V pour apporter leur contribution à cette qualification, la sixième dans l’histoire du football marocain, ont vécu des moments de joie inoubliables en assistant à une victoire haut la main des coéquipiers de Hakimi, qui a dissipé les doutes et redonné confiance en l’avenir.

Dès la fin de la rencontre, les supporters ont prolongé la fête dans les avenues et boulevards de la capitale économique, drapeaux à la main et scandant des hymnes à la gloire du onze national, qui vient de signer un exploit tant attendu et ce, malgré la pluie.

L’euphorie s’est vite propagée aux autres villes où le public s’est figé devant les postes TV, avant de laisser éclater sa joie dans un carnaval improvisé et jovial.

Son de klaxons et chants ont, ainsi, célébré les prestations des joueurs marocains, auteurs d’un parcours sans faute lors de ces éliminatoires, lequel parcours est couronné par une éclatante victoire qui restera dans les annales du football national comme l’une des meilleures sorties des Lions de l’Atlas.

L’équipe nationale de football a, en effet, disputé huit matches avant de décrocher sa qualification pour le prochain Mondial au Qatar, dont six en phase de poule et deux lors du dernier tour.

Lors de la phase de poule, les Lions de l’Atlas avaient réussi un carton plein en s’imposant lors de leurs six matches de groupe, contre la Guinée Bissau, la Guinée et le Soudan.

Pour les compte des barrages, les Nationaux ont ramené un nul précieux de Kinshasa (1-1), vendredi dernier, avant de valider leur ticket haut la main à Casablanca, devant leur public.

