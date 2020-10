Casablanca: liesse à Derb Sultan après le sacre du Raja (VIDEO)

Le quartier de Derb Sultan à Casablanca a connu des scènes de liesse populaire suite au sacre du Raja de Casablanca champion du Maroc pour la saison 2019-2020.

Des centaines de fans sont descendus dans les rues du fief historique du Raja, afin de célébrer la réalisation de leur équipe, qui a remporté le titre de la Botola Pro après 7 ans loin du podium. Certains ont fait part au micro de Le Site info de leur bonheur suite à cette réalisation, remerciant les joueurs pour la combativité dont ils ont fait preuve tout au long de la saison.

Pour rappel, le Raja de Casablanca s’est adjugé son douzième titre de champion de Botola Pro D1, au terme de sa victoire à domicile, dimanche, face à l’AS FAR (2-1), en match comptant pour la 30e et dernière journée. Les buts des Verts ont été marqués par Abdelilah Hafidi (62e, 90e), tandis que l’unique but des FAR à été l’œuvre de Joseph Guédé Gnadou (42e).

L’équipe a dû faire face à une rude concurrence pour le titre de la part du Wydad et de la Renaissance de Berkane, classés respectivement 2e et 3e en fin de saison.

M.F.