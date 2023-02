Casablanca: les fresques murales de Regragui, Bounou et Hakimi impressionnent (VIDEO)

Le quartier Al Hank, à Casablanca, a été joliment embelli par de grandes fresques murales. Elles représentent respectivement le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, le gardien de la tanière de l’équipe nationale et de Séville FC, Yassine Bounou, et Achraf Hakimi, international marocain et joueur du Paris Saint-Germain.

Exprimant leur grande admiration pour ces fresques, les habitants d’Al Hank ont déclaré à Le Site info leur fierté pour cette belle oeuvre artistique, ayant si bien embelli les murs de leur quartier.

De même qu’ils ont tenu à affirmer que lesdites fresques font leur fierté et celle des Casablancais, en particulier, comme celle de tous les Marocains en général, souhaitant également que de telles initiatives soient imitées dans d’autres quartiers de la capitale économique et ceux d’autres villes du Royaume.

Pour rappel, les Lions de l’Atlas ont réussi un exploit historique au Mondial 2022, à Qatar. Avec sept points dans son escarcelle, la sélection nationale a dominé les phases finales de la Coupe du monde 2022, après le match nul contre la Croatie et les victoires contre l’Espagne et Portugal. Ce qu’aucune équipe africaine n’a pu égrener comme nombre de points auparavant, pendant les précédentes éditions de la grand-messe footballistique.

Parvenus en demi-finales, une première africaine et arabe, les Lions de l’Atlas ont été battus par la France sur le score de 2-0, après que l’arbitre mexicain les a privés de deux penaltys que seul lui n’a pas vus.

Et pour la petite finale, les nôtres ont retrouvé les Croates et ont été défaits pour, quand même, se classer quatrième de la Coupe du monde Qatar 2022. Un exploit historique et inédit, aussi bien continental que concernant le monde arabe!

Lequel exploit que nous devons à Walid Regragui et à « wlidatou » et la « potion magique » du sélectionneur national qu’était « Dirou niya! Sir, sir , sir », devenue légendaire.

Larbi Alaoui