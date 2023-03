Casablanca: le Complexe Mohammed V va-t-il encore fermer?

Périodiquement, ces derniers temps, des rumeurs sont colportées sur la possibilité de fermeture du Complexe sportif Mohammed V de la capitale économique. Ceci devient récurrent depuis que la zone 6 a été interdite au public, à cause de fissures qui y ont été décelées et pour lesquelles une commission spéciale a été constituée afin d’étudier et de pallier ce problème.

Toutefois, une source concordante de Le Site info a formellement démenti ces rumeurs de fermeture, prétendue être effectuée dans les prochains jours du mois de mars. Tout en affirmant toute inexsistance d’arrêt supposé de rencontres au Complexe Mohammed V, pour l’heure.

Et de poursuivre, qu’en fait, la commission d’experts a pour mission de superviser l’état actuel du stade et a décidé l’interdiction d’accès des supporters à la zone 6.

Aussi, a précisé la même source, les rencontres du Wydad et du Raja continueront-elles à se dérouler au Complexe Mohammed V, jusqu’à nouvel ordre et la prise de décision adéquate concernant son état.

A noter que les deux grands clubs casablancais recevront respectivement, vendredi prochain au Complexe Mohammed V, l’équipe congolaise de l’AS Vita Club, concernant le Wydad, et le Chabab de Mohammédia, pour le Raja.

Larbi Alaoui