Casablanca: la Lionne de l’Atlas Ghizlane Chebbak brille sur la « Ammaria » (VIDEO)

La capitaine des Lions de l’Atlas a de quoi être fière. Fille du célèbre footballeur, feu Larbi Chebbak, la protégée de Reynald Pedros a réussi à conquérir le cœur de toute une génération de Marocains.

Ghizlane Chebbak a réussi à mener l’équipe nationale jusqu’en finale de la CAN féminine 2022. Enchaînant victoire après victoire, les Lionnes se sont malheureusement inclinées devant les Bayana Bayana d’Afrique du Sud sur le score de 2-1. Une petite défaite dont on peut bien se passer, surtout que l’on sait que pour la première fois de leur histoire, la sélection nationale féminine a réussi à décrocher un billet pour la Coupe du Monde féminine 2023.

Il n’est donc que chose logique que la Lionne se voit offrir un accueil digne d’une championne par son entourage à Casablanca. Ghizlane Chebbak nous a exprimé sa joie de l’initiative prise par sa famille, ses amies et tout le voisinage, et qu’elle aurait aimé que son père soit là pour voir ce qu’elle a pu réaliser.

« Cela est une fierté pour moi », nous a déclaré la capitaine de l’équipe nationale. Et elle a de quoi être fière, puisqu’elle a été sélectionnée en tant que « meilleure joueuse de la CAN », sans parler de l’appel de félicitation du roi Mohammed VI. À ce sujet, elle nous a expliqué que « cet appel est un témoignage que nous (les Lionnes de l’Atlas) sommes sur le bon chemin, malgré notre défaite, et que le football féminin est là pour rester ».

