Casablanca: la date (officielle) de réouverture du stade Mohammed V

Le Complexe Sportif Mohammed V ouvrira ses portes le 19 mai prochain, annonce le conseil de la ville de Casablanca dans un communiqué rendu public ce mardi.

“Une commission, missionnée par la Wilaya de la Région de Casablanca-Settat et composée du représentant du Président du Conseil de la Commune de Casablanca, des représentants des organes de sécurité de la ville ainsi que de l’autorité locale, et les directeurs généraux des SDLs Casa Aménagement et Casablanca Events et Animation, a effectué, dimanche 13 mai 2019, une visite afin de s’enquérir de l’avancement des travaux de mise à niveau du Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca”, lit-on sur le communiqué.

Et d’ajouter: “Cette commission fait suite à la visite effectuée le 19 avril et qui avait observé une amélioration et un avancement notoires des travaux de réaménagement. La commission a pris acte des différents avancements présentés par la société en charge des travaux et a constaté de visu l’ampleur des travaux entrepris. A la fin de la visite la commission a décidé de mettre le Complexe Sportif Mohammed V à disposition des clubs souhaitant y recevoir leurs matchs à partir du 19 mai 2019”.

Reste à savoir si le WAC, qui accueille l’EST le 24 mai en demi-finale de la Ligue des Champions, disputera cette rencontre au stade Complexe Mohammed V ou s’il choisira de jouer le match au Complexe Moulay Abdallah de Rabat.

A.K.A.