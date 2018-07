Casablanca: des supporters du Raja amputent la main d’un Wydadi (VIDEO)

Selon une source de Le Site Info, une violente dispute a éclaté entre deux supporters, un Wydadi et un Rajaoui, à cause d’un téléphone portable. Ce dernier, en colère, a fait appel à ses amis qui, munis d’armes, ont amputé la main du jeune homme.

