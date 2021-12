Carte du Maroc tronquée: des voix s’élèvent pour boycotter les Jeux méditerranéens

Décidément, rien n’arrête un pays d’Afrique du Nord dans son hostilité, ses provocations, ses velléités, ses mensonges et ses enfantillages quand il s’agit du Royaume chérifien séculaire du Maroc!

Après le bulletin météorologique d’une chaîne officielle où la capitale du Maroc, Rabat pour le manuel de la géographie pour les nuls, a été sciemment et perfidement zappée de la carte, du Maroc, voilà une autre perfidie (pas la dernière, c’est quasiment sûr et certain!) du régime militaire et de ses médias de notre voisin de l’Est.

Cette fois-ci, ils sont passés de la météo au sport et le site officiel des prochains Jeux méditerranéens, qui auront lieu à Oran l’année prochaine, a encore récidivé en tronquant la carte du Maroc et ses douze siècles d’Histoire.

Pour cette nouvelle forfaiture, de nombreux internautes ont appelé, sur les réseaux sociaux, au boycott pur et simple, de la part du Maroc, de ces Jeux méditerranéens dont la 19 édition, devrait, en principe, se dérouler du 25 juin au 5 juillet 2022 dans un pays d’Afrique du Nord.

Larbi Alaoui