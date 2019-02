Carlos Garrido fait ses adieux au Raja

C’est la fin d’une belle histoire d’amour entre le Raja et Juan Carlos Garrido. Limogé en début de semaine, le technicien espagnol a publié un message d’adieu sur son compte Twitter.

“Merci le Maroc et Casablanca, il est temps de dire au revoir… Merci à tous pour votre soutien. Je remerçie les joueurs et tous les éléments de l’équipe qui ont partagé avec moi l’envie de gagner dans chaque match que nous avons joué. Sans oublier le public qui m’a toujours respecté et supporté”, a-t-il écrit.

C’est avec émotion et nostalgie que Garrido a ainsi fait ses adieux. Désormais, c’est le Français Patrice Carteron qui prendra officiellement les commandes du club. La direction du Raja a contacté plusieurs entraîneurs et a finalement opté pour Carteron, étant donné sa large expérience en Afrique.

Rappelons que Juan Carlos Garrido a remporté, avec les Verts la Coupe du trône (2017) et la Coupe de la la CAF en 2018.

K.B.