CAN 2021: le président de la CAF s’endort pendant le match Gabon-Comores ! (VIDEO)

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) a assisté au match opposant les Panthères du Gabon aux Coelacanthes des Comores, comptant pour le premier tour du groupe C, mardi 11 janvier. Un match où les Gabonais se sont imposés sur le score étriqué de 1-0, but marqué dès les premières minutes de la rencontre, face aux Comoriens..

Pendant la rencontre, la caméra a surpris le Sud-africain Patrice Motsepe dans les bras de Morphée pour quelques instants. Un endormissement, selon les observateurs dû sûrement à la monotonie du match et au rendement technique jugé faiblard des protagonistes gabonais et comoriens.

Pour rappel, les Lions de l’Atlas constituent le groupe C, avec le Ghana, le Gabon et les Comores.

L.A.

Marawa, so the CAF President Dr. Motsepe sleeps whilst the game continues to play. Ramaphosa’s influence is clear to see. ⁦@robertmarawa⁩ pic.twitter.com/fLAqGKVdUR

— Presidium (@Sindisom) January 10, 2022