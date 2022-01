CAN : Zaïri évoque les chances des Lions de l’Atlas

L’ancien international marocain Jaouad Zaïri s’est déclaré optimiste vis-à-vis de la participation marocaine à la CAN 2021 au Cameroun. La star de la CAN 2004 a souligné que les poulains de Vahid Halilhodzic possèdent toutes les qualités qui leurs permettront d’obtenir de bons résultats.

Dans une déclaration à la chaîne Arriyadia, Zaïri a expliqué que les performances des Lions de l’Atlas lors des éliminatoires de la Coupe du monde poussent à l’optimisme. À ceci s’ajoutent certains indicateurs qui démontrent la force de l’équipe, comme par exemple la moyenne d’âge plutôt jeune des joueurs.

« Le niveau de l’équipe nationale lors des éliminatoires de la Coupe du monde a donné des signes d’une nette amélioration. De nombreuses générations des Lions de l’Atlas méritaient le sacre s’il n’y avait pas eu la malchance », a-t-il déclaré.

Notons que le Maroc démarre sa participation à la CAN lundi prochain, en affrontant l’équipe du Ghana pour le compte de la première journée de la phase des groupes. Pour rappel, le Maroc se trouve dans le groupe C avec le Ghana, les Comores et le Gabon.

M.F.