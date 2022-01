CAN: Yassine Bounou s’exprime avant Maroc-Egypte (VIDEO)

Le portier de l’équipe nationale de football, Yassine Bounou, s’est déclaré confiant quant à la capacité des Lions de l’Atlas à vaincre l’équipe égyptienne et se qualifier pour la demi-finale de la CAN.

Dans une déclaration à la chaîne Arriyadia, Bounou a déclaré que l’équipe nationale se soucie plus de l’amélioration de ses performances que de l’équipe égyptienne. « Nous sommes une équipe qui ne se concentre que sur elle-même, et nous essayons de développer et d’améliorer nos performances », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Nous sommes prêts à affronter n’importe quelle équipe. Nous sommes concentrés, et nous sommes bien préparés afin de continuer notre aventure à la CAN ».

Notons que le match aura lieu dimanche 30 janvier à 16h00.

M.F.