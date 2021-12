CAN: une fédération africaine négocie avec Mourinho

Le président de la Fédération nigériane de football Amaju Pinnick a déclaré avoir entamé des négociations avec le Portugais José Mourinho, afin de le convaincre de mener la sélection nigériane lors de la CAN 2022.

Dans des propos rapportés par Daily Mail, Pinnick a déclaré qu’un nouvel entraîneur sera nommé la semaine prochaine, et que des négociations sont menées avec plusieurs entraîneurs dont « the special one ».

« Nous avons discuté avec José Mourinho, et j’ai parlé avec le ministre des Sports avant de négocier avec lui », a-t-il déclaré.

Notons que la fédération nigériane avait limogé l’entraîneur allemand Gernot Rohr ce mois-ci.

M.F.