CAN U20 2021: le Maroc et le Ghana se neutralisent (VIDEO)

La sélection nationale U20 de football et son homologue ghanéenne se sont neutralisées sur un score nul (0-0), lors d’un match comptant pour la deuxième journée (Groupe C) de la CAN U20, disputé vendredi soir à Nouadhibou, en Mauritanie.

En réalisant ce résultat, les sélections marocaine et ghanéenne occupent la première place du groupe C avec 4 points chacune.

Lors de son premier match, le Maroc s’est imposé face à la Gambie par (1-0), alors que le Ghana a écrasé la Tanzanie par 4-0.

Le onze national, qui participe à cette compétition après 15 ans d’absence, affrontera la Tanzanie lundi prochain.

Outre la Mauritanie, pays organisateur, 11 pays participent à ce rendez-vous continental, à savoir le Maroc, la Tunisie, la Gambie, l’Ouganda, la Tanzanie, le Mozambique, la Namibie, le Ghana, le Burkina Faso, la Centrafrique et le Cameroun.

KA