CAN U-17: le Maroc avec le Nigeria dans le groupe

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a hérité du groupe B à l’issue du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U-17 qui s’est déroulé, mercredi à Alger.

Le Maroc évoluera dans ce groupe aux côtés du Nigeria, de l’Afrique du Sud et de la Zambie. La CAN U-17 se déroulera du 29 avril au 19 mai prochains dans les villes d’Alger, Constantine et Annaba.

Ci-après la composition des groupes :

Groupe A :

Algérie

Sénégal

Congo

Somalie

Groupe B :

Nigeria

Maroc

Afrique du Sud

Zambie

Groupe C :

Cameroun

Mali

Burkina Faso

Soudan du Sud