CAN terminée pour Aubameyang et Lemina

La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) a annoncé, lundi, avoir autorisé les deux internationaux Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina à rejoindre leurs clubs respectifs, « pour y poursuivre les examens approfondis ».

« La Fédération gabonaise de football a décidé de mettre les joueurs Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina à la disposition de leurs clubs, pour y poursuivre les examens approfondis », a écrit l’instance dirigeante du ballon rond gabonais dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

« Vu le souci médical que Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont rencontré, en accord avec le docteur, mon président de fédération et les joueurs, on a pris la décision sage de les faire rentrer dans leurs clubs afin qu’ils puissent se soigner, être pris en charge », a déclaré, lundi en conférence de presse, le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu.

Le Gabon est le prochain adversaire du Maroc pour le compte de la troisième journée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021). Cette rencontre est décisive pour la première place de la poule.

S.L. (avec MAP)